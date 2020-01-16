Кудрин надеется на реформы в правительстве и стране

Глава Счетной палаты сказал, как относится к последним новостям, сообщает DEITA.RU.



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на то, что новое правительство, которое сформируют в России в ближайшее время, будет нацелено на реформы. Обычно, заявил Кудрин, новый премьер и его команда получают мандат на проведение реформ.

Как пишет РБК, Кудрин не отрицает, что перемен ждет не только он, но и большинство россиян. Он также отметил, что Мишустин, которого Путин предложил на пост премьера, хорошо чувствует бизнес, а также умеет чувствовать и балансировать интересы бизнеса и государства.

Глава Счетной палаты также оценил умения Мишустина «чувствовать нерв цифровизации».

Елена Миронова