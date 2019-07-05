В стране посчитана детская бедность, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Глава Счётной Палаты заявил, что только с 2013 по 2016 год в России повысился уровень бедности с отметки 19% до 26%. Алексей Кудрин подчеркнул, что именно финансовое положение детей-сирот и выпускников детских домов влияет на их успешность в будущей жизни. Чиновник отметил, что пока в России их положение оставляет желать лучшего.

Кроме этого, по мнению Кудрина, даже когда в обычных семьях не хватает денег на образование, то это также является тревожным и удручающим факторов развития общества в целом. Главными проблемами детской бедности Кудрин назвал низкий уровень пособий и невысокий уровень жизни, а также недостаток детских воспитательных учреждений.

Дмитрий Шевченко