Чиновник огласил идеальную пропорцию заработной платы и последующей пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин озвучил своё мнение относительно того, какой должна быть пенсия в России, а точнее сколько процентов от заработной платы она должна составлять у уже неработающего россиянина.

По словам главного аудитора страны, пенсия должна составлять 40% от той зарплаты, которая была у человека при выходе на заслуженных отдых.

Также он сообщил, что во многих других странах её размер может достигать и 70% от былой зарплаты, однако в этом случае остальную часть доходов в старости человек должен получить из накоплений, которые он сделал в годы активного труда.

Для того, чтобы добиться подобных показателей в России, Кудрин напомнил о необходимости введения индивидуального пенсионного капитала, который позволяет приблизить европейские пенсии к отечественным.

Ранее сообщились тонкости того, что из себя может представлять система ИПК, которая, надо отметить, до сих пор не была презентована широкой общественности.

Дмитрий Шевченко