Стала известная реакция главы Счётной палаты на слова Владимира Путина на "Прямой линии", сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Алексей Кудрин заявил, что считает слова президента России о себе не более чем шуткой. Как отметил глава главного счётного ведомства страны, он совсем не похож по своим взглядам на экономиста Сергея Глазьева, с котором его сравнил Владимир Путин.

Точнее, президент отметил, говоря о экономистах из 90-х, что Кудрин "дрейфует" в сторону Глазьева, с чем руководитель Счётной палаты оказался не согласен.

Кудрин сказал буквально, что не на сантиметр не дрейфует в сторону Глазьева.

Дмитрий Шевченко