Кудрин объяснил плохую работу правительства Медведева

Главный аудитор страны, Счетная палата, завершил проверку работы правительства Дмитрия Медведева, сообщает ИА DEITA.RU. Результаты анализа работы неутешительные.



Как пишет Интерфакс, Счетная палата пришла к выводу, что существующая ныне система стратегического планирования, при которой все органы исполнительной власти подчиняются правительству, не работает на достижение целей. По крайней мере, считают аудиторы, неэффективность продлится до тех пор, пока система не станет сбалансированной – а при Медведеве она таковой не была. Также в правительстве Дмитрия Анатольевича наблюдался низкий уровень контроля и дисциплины.

В Счетной палате проанализировали деятельность каждого ведомства, как министерств, так и Росмолодежи, например. Процент исполнения нацпроектов, инициированных президентом, крайне низок. Проваленными считают каждое пятое поручение за 2017 и 2018 годы.

Напомним, об отставке Дмитрия Медведева с поста премьер-министра стало известно 15 января 2020 года. Вместе с ним свои посты покинули все вице-премьеры и министры. Такое резонансное событие произошло в день послания президента Федеральному собранию.