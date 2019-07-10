Глава Счётной палаты считает существующие санкции в отношении недобросовестных девелоперов недостаточно жёсткими, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Алексей Кудрин выступил в парламенте с ежегодным отчётом, в ходе которого затронул ряд важнейших для россиян тем по многим животрепещущим сферам.

Так, чиновник начал свой рассказ с острой проблемы в строительстве. По его словам, за прошедший год в стране выросла нагрузка на бюджет по направлению выделения денег на завершение инфраструктурных и социальных объектов.

Глава контролирующего ведомства отметил, что в этой связи считает целесообразным увеличить ответственность госслужащих, действия или бездействия которых привели к "заморозке" подобных объектов.

При этом, Кудрин обозначил важным моментом тщательный разбор причин, которые приводят к тому, что здания и сооружения не могут быть сданы в отведённые для этого сроки.

По словам чиновника, в этом году возглавляемое им ведомство анализирует ситуации с недостроями по всей стране. Как оказалось, проблемы объекты всё ещё продолжают выявляться. Многие из них, по словам Кудрина, были начаты ещё несколько лет назад.

Кроме проблем в строительстве глава Счётной палаты затронул в своём выступлении такие темы, как рост потребительского кредитования, цены на топливо и уровень жизни населения.

Дмитрий Шевченко