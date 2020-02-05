Новости
Появились фотографии из ценра для эвакуированных из Китая россиян
5 Февраль 2020, 21:45
«Победа» объяснила, почему обидела ветерана
5 Февраль 2020, 21:15
Кудрин предупредил о проблемах из-за коронавируса
5 Февраль 2020, 20:45
Россиян вернули на родину из эпицентра эпидемии
5 Февраль 2020, 20:15
Наркологи назвали самый опасный алкоголь
5 Февраль 2020, 20:00
«Суперфуды» совсем не супер: Роскачество оценило их свойства
5 Февраль 2020, 19:40
Чеснок может исчезнуть с российских прилавков
5 Февраль 2020, 19:20
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами
5 Февраль 2020, 19:00
Кудрин предупредил о проблемах из-за коронавируса
Вероятность финансовых проблем неизбежна
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
предрек потерю доходов России из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU. Речь
идет о снижении выручки от экспорта отечественной нефти.
Как написал Алексей Кудрин в своем Twitter, из-за эпидемии коронавируса в Китае вероятность падения доходов от продажи нефти на экспорт почти неизбежна.
Ранее эксперты также оценивали влияние коронавируса на российскую экономику. В частности, пишет Ura.ru, подешевевшая из-за эпидемии нефть может помешать росту российской экономики – есть угрозы сокращения ВВП к концу года. Если так и будет, то есть риск обнуления результатов социальных выплат, увеличение которых предложил Путин в ходе послания Федеральному собранию.