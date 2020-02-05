Кудрин предупредил о проблемах из-за коронавируса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предрек потерю доходов России из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идет о снижении выручки от экспорта отечественной нефти.



Как написал Алексей Кудрин в своем Twitter, из-за эпидемии коронавируса в Китае вероятность падения доходов от продажи нефти на экспорт почти неизбежна.

Ранее эксперты также оценивали влияние коронавируса на российскую экономику. В частности, пишет Ura.ru, подешевевшая из-за эпидемии нефть может помешать росту российской экономики – есть угрозы сокращения ВВП к концу года. Если так и будет, то есть риск обнуления результатов социальных выплат, увеличение которых предложил Путин в ходе послания Федеральному собранию.