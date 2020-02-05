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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кудрин предупредил о проблемах из-за коронавируса

Кудрин

Вероятность финансовых проблем неизбежна

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предрек потерю доходов России из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идет о снижении выручки от экспорта отечественной нефти.

Как написал Алексей Кудрин в своем Twitter, из-за эпидемии коронавируса в Китае вероятность падения доходов от продажи нефти на экспорт почти неизбежна. 

Ранее эксперты также оценивали влияние коронавируса на российскую экономику. В частности, пишет Ura.ru, подешевевшая из-за эпидемии нефть может помешать росту российской экономики – есть угрозы сокращения ВВП к концу года. Если так и будет, то есть риск обнуления результатов социальных выплат, увеличение которых предложил Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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