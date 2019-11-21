Кудрин прилюдно унизил вице-премьера

Глава счетной палаты Алексей Кудрин поспорил с членами правительства, а в итоге последние предложили дать ему Нобелевскую премию, сообщает DEITA.RU.



Так, Кудрин упрекнул правительство в том, что в текущем году заложенный в бюджете триллион рублей власти так и не смогут потратить. Он отметил, что сумма непотраченных бюджетом денег растет из года в год. Если в 2016 году эта сумма составляла 220 миллиардов, то теперь возросла в четыре раза.

Кудрин «уколол» правительство, заявив, что не знает другой страны, которая бы не смогла пустить в дело 16 миллиардов долларов из-за технических проблем. Он считает, что по этой причине программы развития не будут выполнены вовремя, и видит причину в недостаточном качестве госуправления.

По его словам, в Германии правительство дискутирует о ста миллионах, а у нас в России миллиарды простаивают - и ничего. Алексей Кудрин в очередной раз атаковал бюрократию, сложные административные процедуры, и выступил на стороне ЦБ, свалив вину на правительство.

Однако правительственный блок финансистов - глава Минфина Антон Силуанов и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин - попытались отбиться от атак Кудрина. Они говорят, что это связано переходом на новую модель оплаты заказов.

Раньше государство выплачивало множество авансовых платежей, а ныне деньги - только по факту выполненных работ. Орешкин и Силуанов утверждают, что деньги никуда не делись и будут успешно потрачены в следующем году. Они отметили, что просто так «влупить и забыть» аванс в поставленную Москвой задачу не получится - каждый рубль на счету.

Однако конфликт сошел на нет, когда глава Минфина Антон Силуанов вспомнил, как бывший глава Минфина а ныне руководитель счетной палаты Алексей Кудрин несколько раз признавался лучшим министром финансов мира. Глава ВТБ Андрей Костин предложил возвысить Алексея Кудрина до главной награды и выдвинуть на Нобелевскую премию, с чем Силуанов охотно согласился.

Стоит отметить, что разговор проходил в ироничном ключе, так что дискуссия окончилась без развития противоречий между чиновниками. Правда, что в итоге будет сделано с лежащим в закромах миллиардом - пока неясно.

Василий Кучин