Счетная палата намерена выяснить, как используют бюджетные деньги крупные госкомпании, сообщает DEITA.RU.



Несколько месяцев назад Счетной палате расширили полномочия. Впервые ими планируют воспользоваться только сейчас. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что госкорпорации в ближайшее время ждут аудиторские проверки.

Как пишет «Парламентская газета», проверять будут расходование бюджетных средств, выполнение KPI от правительства, систему госзакупок, вознаграждений и бонусов.

По мнению Алексея Кудрина, тщательно проверять работу госкорпораций необходимо, так как они серьезно влияют на экономический рост и судьбу целых отраслей.

Ранее сообщалось о том, что Кудрин собрался бороться с бедностью в России.

Елена Миронова