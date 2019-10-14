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Кудрин раскритиковал пенсионную реформу: так обманут Путина
Счетная палата дала свое заключение на
проект бюджета на будущие годы, сообщает DEITA.RU.
Счетная палата опубликовала свое заключение на проект бюджета РФ на 2020 год и плановые 2021-22 годы. Как сообщает РБК, одна из претензий аудиторов – проблемы с пенсионной реформой.
Проблема, по мнению Счетной палаты, в том, что с 2019 года в стране инлексируют только пенсии неработающих пенсионеров. В то время как выплаты для людей, продолжающих трудовую деятельность, стоят на месте.
Эта нестыковка пенсионной реформы может привести к тому, что в России не удастся выполнить майское поручение президента о росте пенсий в стране.
Елена Миронова