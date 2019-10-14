Кудрин раскритиковал пенсионную реформу: так обманут Путина

Счетная палата дала свое заключение на проект бюджета на будущие годы, сообщает DEITA.RU.



Счетная палата опубликовала свое заключение на проект бюджета РФ на 2020 год и плановые 2021-22 годы. Как сообщает РБК, одна из претензий аудиторов – проблемы с пенсионной реформой.

Проблема, по мнению Счетной палаты, в том, что с 2019 года в стране инлексируют только пенсии неработающих пенсионеров. В то время как выплаты для людей, продолжающих трудовую деятельность, стоят на месте.

Эта нестыковка пенсионной реформы может привести к тому, что в России не удастся выполнить майское поручение президента о росте пенсий в стране.

Елена Миронова