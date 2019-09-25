Новости
Путин дал жилье несчастным россиянам
25 Сентябрь 2019, 21:45
Россиянам запретят участвовать в розыгрыше гражданства
25 Сентябрь 2019, 21:15
Мечты Шойгу удивили россиян
25 Сентябрь 2019, 20:45
Мужчины смогут раньше стать пенсионерами
25 Сентябрь 2019, 20:15
Сенаторы выбрали нового председателя
25 Сентябрь 2019, 20:00
О погоде в октябре рассказали в Гидрометцентре
25 Сентябрь 2019, 19:45
«Доступная ипотека» уже год помогает приобрести жильё приморским семьям
25 Сентябрь 2019, 19:40
Изменения в системе ОСАГО рассмотрят в Госдуме
25 Сентябрь 2019, 19:30
Кудрин раскритиковал российскую политическую систему
25 Сентябрь 2019, 18:30
Глава Счетной палаты считает, что политики неправильно
работают, сообщает DEITA.RU.
Работу и подход к ней российских политиков раскритиковал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Как пишет РИА Новости, политики в России не привыкли работать так, чтобы результатом стала долгосрочная перспектива.
Как считает Алексей Кудрин, для наших политиков куда важнее быстрый электоральный эффект, а не перспектива развития на 10 лет вперед - о таком никто не думает.
Еще одна проблема России - «правила работы» чиновников. Они не привыкли и не хотят работать системно. Неповоротливая бюрократия заставляет людей работать только по поручениям вышестоящей власти.
Елена Миронова