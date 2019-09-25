Кудрин раскритиковал российскую политическую систему

Глава Счетной палаты считает, что политики неправильно работают, сообщает DEITA.RU.



Работу и подход к ней российских политиков раскритиковал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Как пишет РИА Новости, политики в России не привыкли работать так, чтобы результатом стала долгосрочная перспектива.

Как считает Алексей Кудрин, для наших политиков куда важнее быстрый электоральный эффект, а не перспектива развития на 10 лет вперед - о таком никто не думает.

Еще одна проблема России - «правила работы» чиновников. Они не привыкли и не хотят работать системно. Неповоротливая бюрократия заставляет людей работать только по поручениям вышестоящей власти.

Елена Миронова