Глава Счётной палаты нашёл причину, по которой россияне боятся открывать своё дело, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По словам Алексея Кудрина, больше половины предпринимателей в России считают бизнес опасным занятием, а работу правоохранительных органов недостаточно справедливой и прозрачной.

Чиновник также отметил, что около 6% молодых людей готовы или желают начать бизнес, но лишь 2% из них в итоге его открывают. Кудрин выразил уверенность, что это недостаточно для страны, желающей прорыва, в том числе в области частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост.

Он привел в пример активно развивающиеся страны, где число желающих открыть свое дело доходит до 50%. В этой связи Кудрин заявил о необходимости властей улучшить отношение к предпринимательству, в том числе к вопросам его безопасности.

Дмитрий Шевченко