Первое предложение главного аудитора страны касается детей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Первый канал.

В эфире программы "Познер" глава Счётной палаты Алексей Кудрин поделился своими идеи о борьбе с бедностью в российских семьях. Так, одним из предложений чиновника стала выдача пособий за рождение первенца для тех родителей, которые испытывают финансовые трудности.

По словам Кудрина, соответствующая мера уже принята и будет распространяться на семьи, где родился ребёнок с 2018 года.

При этом, руководитель главного аудиторского ведомства страны заявил, что выплата этих денег не нанесёт существенного урона бюджету, а также поможет снизить общий уровень бедность на 30 или даже 40 процентов.

Кроме этого, Кудрина назвал в эфире бедность позором, объяснив это тем, что у России очень большой ВВП, который позволяет всем гражданам жить достойно.

Ранее глава Счётной палаты высказался по поводу пенсий, чем вызвал гнев многих россиян.

Дмитрий Шевченко