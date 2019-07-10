Глава контрольного ведомства Алексей Кудрин скептически отнесся к предположению, что доходы россиян увеличатся на один процент к концу года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс. Он назвал такое заявление руководителя Минфина Антона Силуанова излишне оптимистичными.

Когда обсуждались поправки в бюджет 2019 года, тема роста реальных доходов жителей России также поднималась. И Кудрин напомнил, что невеликий один процент роста – и то затруднителен после падения доходов на 2,3 процента в первом квартале.

Также Кудрин высказался по количеству бедных в стране: предполагалось, что за год их станет 10,5 процентов вместо 12,9, но пока что он снизился до 12. Если в числах – перестанут быть бедными полтора миллиона россиян в этом году, передает глава контрольного ведомства.

В целом прогноз Силуанова о росте ВВП в текущем году даже на 1,3 может не исполниться, добавил Кудрин.

Анастасия Туркова