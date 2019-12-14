Новости
ГУП-МУП-все: важный закон принят в России
14 Декабрь 2019, 07:45
Выходные без света пройдут по этим адресам
14 Декабрь 2019, 07:15
Прогноз погоды на выходные уже озвучен
14 Декабрь 2019, 06:30
Исследование: молодые россияне копят на будущее
14 Декабрь 2019, 05:45
Секреты призов «Поля чудес» раскрыл Якубович
14 Декабрь 2019, 05:00
Культовый смартфон рекордно подешевел
14 Декабрь 2019, 04:15
ДТП не избежать: когда нельзя рулить
14 Декабрь 2019, 03:30
Как сохранить авто новым: водителям дали странные советы
14 Декабрь 2019, 02:45
Культовый смартфон рекордно подешевел
Теперь гаджет сможет купить больше людей, сообщает DEITA.RU.
Цены на новенький телефон от Apple iPhone 11 Pro Max рекордно упали. Об этом пишет издание «Невские новости».
Так, еще осенью гаджет с памятью в 64 гб можно было купить за 100 тысяч рублей. Сейчас покупатели могут взять телефон на 77 тысяч. Подешевел и «простой» iPhone 11 на 64 гб – до 52 тысяч рублей.
С чем связано падение цен, неизвестно. Следующий релиз смартфонов из США запланирован на осень.
Елена Миронова
Читайте также:
Мошенники изобрели зимний способ развода водителей
Уничтожить все «Айфоны» потребовали от президента
Минфин отберет айфоны у чиновников
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...