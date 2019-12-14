Культовый смартфон рекордно подешевел

Теперь гаджет сможет купить больше людей, сообщает DEITA.RU.



Цены на новенький телефон от Apple iPhone 11 Pro Max рекордно упали. Об этом пишет издание «Невские новости».

Так, еще осенью гаджет с памятью в 64 гб можно было купить за 100 тысяч рублей. Сейчас покупатели могут взять телефон на 77 тысяч. Подешевел и «простой» iPhone 11 на 64 гб – до 52 тысяч рублей.

С чем связано падение цен, неизвестно. Следующий релиз смартфонов из США запланирован на осень.

Елена Миронова