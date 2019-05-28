Ограничения коснутся возраста, сообщает DEITA.RU.

Минздрав разработал законопроект, согласно которому предполагается повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. До 17 июня продлится его общественное обсуждение.

Под возрастной запрет попадут напитки крепостью более 16,5% содержания этилового спирта.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что при возникновении сомнений продавец вправе потребовать документы, чтобы подтвердить возраст.

Таким образом, уже совсем скоро молодёжные студенческие вечеринки будут обходиться без алкоголя, т.к. никто из присутствующих просто не сможет приобрести увеселительные напитки.