Купленные мэрией автобусы прибыли во Владивосток

Во Владивосток прибыли 49 из 102 купленных в этом году администрацией города автобусов, сообщает DEITA.RU.

В мэрии сообщили, что это – вторая партия автобусов. Сейчас транспорт ждет приемка, оформление в муниципальную собственность и принятие на баланс городского предприятия «ВПОПАТ №1». Новые автобусы будут ходить по пяти городским маршрутам: № 15к, 27, 63, 79 и 95.

«Все доставленные автобусы в хорошем техническом состоянии. В основном тут две марки – ПАЗ и ЛИАЗ. Сейчас устраняются небольшие недочеты, вызванные дальним переездом», - отметил начальник управления транспорта Александр Иванов, добавив, что ПАЗы пойдут ездить по маршрутам с грунтовкой, а ЛИАЗы будут ходить по асфальтированным дорогам.

Отметим, первая партия новых автобусов ярко-синего цвета прибыла во Владивосток в середине августа. На Дальний Восток транспорт такого типа прибыл впервые – ранее подобные автобусы ходили только в центральной и западной части страны. Это низкопольные модели с кондиционированием, обогревом и разборными пандусами для пассажиров с колясками и маломобильных граждан. Кроме того, в салоне есть информационное табло и сенсорные валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

Напомним, в 2019 году городская администрация закупила 102 автобуса для того, чтобы восполнить недостаток общественного транспорта на ряде городских маршрутов. Примечательно, что Приморье выделило из своего бюджета почти 1 млрд рублей.

Кроме того, из 102 купленных автомобилей пришлют два электробуса – они должны прибыть в столицу края к 15 ноября – со следующей партией. Остальные пять автобусов прибудут в региональный центр до конца года.

Михаил Светлов