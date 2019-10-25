Курение на балконе: россияне наживаются на табачном дыме

Российских курильщиков массово вызывают в суд - соседи все чаще находят способы получить денежные компенсации за испорченный табаком воздух. Об этом сообщает DEITA.RU.

Несмотря на то, что вступившие в силу новые правила противопожарного режима прямо не запрещают курение на балконах и лоджиях, некурящие россияне все же находят варианты получения денег от соседей-курильщиков в качестве моральных компенсаций.

Например, жительницу Челябинской области суд обязал выплатить соседи три тысячи рублей соседу, который пожаловался на идущий с балкона запах табака. По словам истца, чтобы вонь от сигарет не проникла в дом, ему приходилось жить с закрытыми окнами. Примечательно в этой ситуации тот факт, что сама женщина не была обременена вредной привычкой - курил ее муж.

Представители областной администрации отметили, что некурящую женщину осудили за нарушение прав соседа на защиту от негативного воздействия поступающего извне табачного дыма на здоровье. Моральная компенсация была выплачена истцу, но судебного запрета «дымить» на лоджии не последовало - российские законы это не предусматривают.

В другом случае суд за право на чистый воздух был выигран пожилой женщиной, страдающей аллергией на табак. Адвокат женщины сослался на сорок вторую статью Конституции РФ и ранее упомянутый федеральный закон, гарантирующие защиту здоровья граждан от окружающих загрязнений. Несмотря на доводы соседей-курильщиков о том, что балкон - это частная собственность, где курение может быть запрещено только по воле собственников, суд все равно постановил оштрафовать каждого из них на пять тысяч рублей. Кроме того, в данном случае мужчины еще и получили запрет на курение на балконах т.к. их действия приводили к ухудшению здоровья бабушки-соседки. В результате, из-за создавшихся неудобств одному из оштрафованных пришлось съехать в съемное жилье.

По словам юристов, прямо наказать соседей за курение на балконе также возможно, использовав статью 6.24 КоАП, которая содержит в себе карательные санкции за проникновение вредного табачного дыма в другие помещения. По новым правилам противопожарного режима засудить курящих соседей сложнее - для этого истцам необходимо доказать, что пламя зажигалки можно отнести к открытому огню.

Екатерина Цой