Курение разоряет: штраф в полмиллиона выписали россиянину

В Забайкальском крае мужчина отправился в суд за непотушенный окурок. Он выплатит штраф в полмиллиона, сообщает DEITA.RU.

Как пишет региональная прокуратура, в мае нетрезвый мужчина развел костер из сухих веток, лег спать около него. Когда житель края проснулся, он решил не тушить огонь, а вместо этого бросил в сухую траву «бычок» и ушел.

Результатом стал масштабный пожар, в котором сгорела огромная площадь травы, деревьев и кустарника. Земля принадлежит Кубухайскому лесничеству.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в полмиллиона рублей – за причиненный ущерб.

Александра Маслова