Курильщикам дали новые возможности, но решили сделать их платными, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы продолжают обсуждение резонансного законопроекта о возвращении в аэропорты курилок. Как пишет «Ура.ру», парламентарии уверены, что возможность курения перед долгим перелетом или во время стыковки рейсов должна быть у всех курильщиков.

Для этого предлагают вернуть в здания аэропортов, в так называемые стерильные зоны, комнаты для курения. Однако тут же депутаты придумали препоны для курильщиков: комнаты должны стать платными, а их работа должна функционировать как бизнес.

Заместитель председателя комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов отметил, что размер платы за пользование курилками в аэропортах пока не установлена. Предлагается взимать за вход от 50 до 100 рублей.

Сообщается, что аэропорты должны закупить мощное оборудование для того, чтобы дым и запах не просачивались.

Елена Миронова