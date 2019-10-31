Курильщиков хотят изгнать с удобных мест

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Депутат Законодательного Собрания Приморского края Юлия Толмачева внесла в региональный парламент законопроект по дополнительным ограничениям курения табака, сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.
Законодательной инициативой предлагается установить дополнительные
ограничения курения табака в отдельных общественных местах на территории
Приморского края. Депутат предлагает запретить курение на расстоянии менее
пятнадцати метров от входов в помещения, занимаемые органами государственной
власти Приморского края, государственными органами Приморского края, органами
местного самоуправления муниципальных образований в Приморском крае.
Все те же пятнадцати метров ограничения предлагается установить от входов в подъезды многоквартирных жилых домов, помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.
Под запрет для курильщиков могут попасть крытые надземные и подземные пешеходные переходы.
Нельзя может стать появляться с зажженной сигаретой и в границах территорий, занятых скверами, парками, а также в границах иных территорий, предназначенных для отдыха и занятий физической культурой и спортом.
Учитывая, что данный законопроект затрагивает права и интересы значительного числа граждан, комитетом Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству принято решение о вынесении законодательной инициативы на общественное обсуждение. Обсуждение пройдет с 1 ноября по 1 декабря 2019 года.
Предложения и замечания по проекту закона "Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Приморского края" приморцам предлагается направлять на электронную почту region@zspk.gov.ru , тема сообщения "Общественное обсуждение".