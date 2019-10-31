telegr wh call

Новости

Рекордное повышение тарифов ожидается в 2020 году

31 Октябрь 2019, 12:59

Аграрии Приморья устанавливают рекорды по кукурузе

31 Октябрь 2019, 12:23

Гражданин Китая был серьезно покалечен на границе с Россией

31 Октябрь 2019, 12:20

Курильщиков хотят изгнать с удобных мест

31 Октябрь 2019, 12:16

ГИБДД обвиняет в нарушении? Легкий способ избежать наказания

31 Октябрь 2019, 12:10

Центр столицы перекроют на следующей неделе

31 Октябрь 2019, 12:08

Два флюорографических микроавтобуса приобрели в Приморье

31 Октябрь 2019, 11:48

Ребенок погиб в детском саду: ведется проверка

31 Октябрь 2019, 11:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Курильщиков хотят изгнать с удобных мест

дым pixabay

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Юлия Толмачева внесла в региональный парламент законопроект по дополнительным ограничениям курения табака, сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.

Законодательной инициативой предлагается установить дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных местах на территории Приморского края. Депутат предлагает запретить курение на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения, занимаемые органами государственной власти Приморского края, государственными органами Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Приморском крае.

Все те же пятнадцати метров ограничения предлагается установить от входов в подъезды многоквартирных жилых домов, помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.

Под запрет для курильщиков могут попасть крытые надземные и подземные пешеходные переходы.
Нельзя может стать появляться с зажженной сигаретой и в границах территорий, занятых скверами, парками, а также в границах иных территорий, предназначенных для отдыха и занятий физической культурой и спортом.

Учитывая, что данный законопроект затрагивает права и интересы значительного числа граждан, комитетом Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству принято решение о вынесении законодательной инициативы на общественное обсуждение. Обсуждение пройдет с 1 ноября по 1 декабря 2019 года.

Предложения и замечания по проекту закона "Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Приморского края" приморцам предлагается направлять на электронную почту region@zspk.gov.ru , тема сообщения "Общественное обсуждение".

Дмитрий Санников

Читайте также:

Медведев накинул петлю на курильщиков

Четверть курильщиков нарушает закон

Пассивных курильщиков посчитали в России

Популярное

Детям из многодетных семей установили новые льготы

«Хотелки» - в вашей спальне»: общение чиновника с народом закончилось скандалом

Родственники пропавших рыбаков в панике

Циклоны атакуют регион в самый страшный день года
Загрузка...
Загрузка...