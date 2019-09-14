Курильщиков обложат новым налогом

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, сообщает DEITA.RU.

По замыслу Минфина, основанного на прямом поручении Дмитрия Медведева, необходимо отнести к подакцизным товарам устройства для курения, заменяющие сигареты. Речь идет как об электронных системах доставки никотина, так и об устройствах для нагревания табака.

Предполагается, что акциз может вступить в силу уже в 2020 году. Однако, эксперты сомневаются в необходимости данной меры. Как пишет «Ъ», новые поправки в Налоговый кодекс, как не трудно догадаться, приведут к росту цен на приборы. По мнению специалистов, это заставит значительную часть курильщиков перейти на более дешевые и вредные сигареты.

Кроме самих приборов, в России ужен сейчас акцизом облагается табак, предназначенный для потребления путем нагревания. В 2019 году ставка акциза на него установлена в 5,8 тысяч руб. на 1 килограмм зелья.

Ранее правительство России дало положительный ответ на законопроект о продаже детям вейпов и кальянов. Таким образом, несовершеннолетние не смогут купить электронные сигареты разных типов, а также вейпы. Более того, закон предусматривает запрет на курение этих средств (а также кальянов) в помещениях. Запрещено будет курить и в нескольких метрах от зданий.

Дмитрий Санников