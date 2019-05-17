В Японии требуют отставки депутата Ходака Маруяма за слова о возвращении Курильских островов силовым путем, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 17 мая, законодательная ассамблея японского города Немуро приняла резолюцию, которая осуждает парламентария за его высказывание с призывом к военному решению проблемы с Южными Курилами.

Как пишет РИА Новости, шесть японских партий, в том числе и та, из которой Маруяма был исключен за свою, как позднее стало известно, пьяную выходку, потребовали исключения депутата из парламента.

Ранее прошла информация о том, что депутат посетил все четыре российских острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Во время свое визита он уточнил у некогда жившего на островах японца, поддерживает ли он идею возращения островов Стране восходящего солнца.

«Ну что, только путем войны их можно вернуть обратно?» — спросил он тогда. Позднее мужчина заявил, что был пьян.

Екатерина Брязгунова