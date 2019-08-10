Москва принимает меры и укрепляет обороноспособность Курильских островов, на которые нацелилась Япония, уже объявившая их своими. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передает, что властям Японии нужно бы понимать, почему РФ предпринимает такие меры. Военно-политическая ситуация в регионе напряженная.

Захарова добавляет, что протесты японской стороны по поводу учебных стрельб в районе острова Кунашир недопустимы. Токио претендует на территорию, которая принадлежит России. Такие действия местных властей вступают в противоречие с их же словами о намерении создать спокойную и благожелательную атмосферу в ходе диалога стран.

Напомним, что Страна восходящего солнца желает получить себе некоторые острова из Курильской гряды, считая их своими. Речь идет о Кунашире, Шикотане, Итурупе и Хабомаи.

Анастасия Туркова