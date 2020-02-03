Курилы назвали Хабомаями в российском путеводителе

Современный путеводитель по Сахалину и Курилам, издание второе – исправленное и дополненное, назвал Малую Курильскую гряду островами гряды Хабомаи. Росреестр, обнаруживший ошибку, заявил, что данные наименования не указаны в соответствующем госкаталоге, поэтому их печать не допускается. Издательству было направлено соответствующее предупреждение, а также возбуждается административное дело. Штраф может составить до 3 тысяч рублей.

Отметим, что осенью прошлого года Росреестр и таможня изъяли японские брошюры, в которых островам Курильской гряды дали японские имена, а Россия на карте отображалась без Курил.