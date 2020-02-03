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Курилы назвали Хабомаями в российском путеводителе
Росреестр нашел ошибку в путеводителе по Сахалину и Курилам, где часть островов назвали по-японски, издательство оштрафуют, сообщает DEITA.RU.
Современный путеводитель по Сахалину и Курилам, издание второе – исправленное и дополненное, назвал Малую Курильскую гряду островами гряды Хабомаи. Росреестр, обнаруживший ошибку, заявил, что данные наименования не указаны в соответствующем госкаталоге, поэтому их печать не допускается. Издательству было направлено соответствующее предупреждение, а также возбуждается административное дело. Штраф может составить до 3 тысяч рублей.
Отметим, что осенью прошлого года Росреестр и таможня изъяли японские брошюры, в которых островам Курильской гряды дали японские имена, а Россия на карте отображалась без Курил.