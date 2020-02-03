telegr wh call

Новости

Курилы назвали Хабомаями в российском путеводителе

3 Февраль 2020, 18:15

Новый штраф за опасное вождение составит 5 тысяч рублей

3 Февраль 2020, 18:00

Брошенные отцом в Шереметьево дети пойдут в школу и детский сад

3 Февраль 2020, 17:40

Порт Абрамовича в Приморье задолжал государству 2,4 миллиона

3 Февраль 2020, 17:20

Ударит ли коронавирус по стройкам Приморья

3 Февраль 2020, 17:00

Многодетные семьи Приморья не будут платить за вывоз мусора

3 Февраль 2020, 16:40

Лишиться прав можно будет за три нарушения ПДД за год

3 Февраль 2020, 16:20

Новые госзнаки автомобилей появятся в регионах

3 Февраль 2020, 16:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Курилы назвали Хабомаями в российском путеводителе

курилы

Росреестр нашел ошибку в путеводителе по Сахалину и Курилам, где часть островов назвали по-японски, издательство оштрафуют, сообщает DEITA.RU.

Современный путеводитель по Сахалину и Курилам, издание второе – исправленное и дополненное, назвал Малую Курильскую гряду островами гряды Хабомаи. Росреестр, обнаруживший ошибку, заявил, что данные наименования не указаны в соответствующем госкаталоге, поэтому их печать не допускается. Издательству было направлено соответствующее предупреждение, а также возбуждается административное дело. Штраф может составить до 3 тысяч рублей.

Отметим, что осенью прошлого года Росреестр и таможня изъяли японские брошюры, в которых островам Курильской гряды дали японские имена, а Россия на карте отображалась без Курил.

Читайте также:

Японцы купили остров: Курилы все актуальнее

Япония решила провести Олимпиаду на Курилах

Япония громко заявила о правах на Курилы

Иван Крышан

Популярное

Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей

Понятие опьянения изменила ГИБДД

«Если я заражен, хочу извиниться»: несчастный китаец показал российское здравоохранение

Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...