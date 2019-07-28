Правительство Японии планирует с 2023 года закупить до 20 беспилотных вертолетов для их последующего размещения на судах морских сил самообороны страны, сообщает DEITA.RU по материалам «Иомимури».

По сведениям из японских военных источников, сначала предполагается приобрести три беспилотных вертолета, а затем, в течение 10 лет, довести их число до 20.

Как отмечает издание, для приобретения рассматривается американский MQ-8C Fire Scout компании Northrop Grumman. Воздушное судно длиной 12,6 метра и грузоподъемностью около 1,34 тонны способно развивать скорость до 260 километров в час и находиться в воздухе до 15 часов.

В конце 2018 года правительство Японии приняло новый план обороны страны на ближайшие 10 лет. Согласно принятой программе, будут созданы подразделения для защиты космического и киберпространства и переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них 20 истребителей F-35B.

Ранее японское агентство Kyodo опубликовало информацию с переговоров между Россией и Японией о передаче Курильских островов. Сообщается, что Российская Федерация не согласна передать Японии даже два из четырех островов.

Дмитрий Санников