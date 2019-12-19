Курить запретят еще и дома

Депутаты рассмотрят новый закон, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в парламент очередной законопроект о запрете курения. Как пишет РИА «ФАН», курить запретят еще и в коммунальных квартирах.

Авторы инициативы уверены, что отсутствие в законе пункта о запрете курения на кухнях коммунальных квартир – ущемление прав людей, ведущих здоровый образ жизни. На данный момент в домах курение запрещено только в лифтах и подъездах. Законодатели хотят запретить курение в общих помещениях коммуналок: на кухнях и в уборных.

Елена Миронова