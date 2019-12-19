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Курить запретят еще и дома
Депутаты рассмотрят новый закон, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в парламент очередной законопроект о запрете курения. Как пишет РИА «ФАН», курить запретят еще и в коммунальных квартирах.
Авторы инициативы уверены, что отсутствие в законе пункта о запрете курения на кухнях коммунальных квартир – ущемление прав людей, ведущих здоровый образ жизни. На данный момент в домах курение запрещено только в лифтах и подъездах. Законодатели хотят запретить курение в общих помещениях коммуналок: на кухнях и в уборных.
Елена Миронова
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