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Курить запретят еще и дома

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Депутаты рассмотрят новый закон, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в парламент очередной законопроект о запрете курения. Как пишет РИА «ФАН», курить запретят еще и в коммунальных квартирах.

Авторы инициативы уверены, что отсутствие в законе пункта о запрете курения на кухнях коммунальных квартир – ущемление прав людей, ведущих здоровый образ жизни. На данный момент в домах курение запрещено только в лифтах и подъездах. Законодатели хотят запретить курение в общих помещениях коммуналок: на кухнях и в уборных.

Елена Миронова

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