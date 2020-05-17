Курортные романы больше не смогут скрыть россияне

Депутаты Государственной Думы утвердили в первом чтении законопроект об электронных путевках, сообщает ИА DEITA.RU.

В соответствии с документом, имеющимся в официальной базе законопроектов Госдумы, российские туроператоры будут обязаны передавать информацию о том, когда, с кем, за сколько и где будут проводить время граждане.

История с электронными путевками в России началась еще в 2014 году. Убежденный поклонник цифровизации Дмитрий Медведев даже поручил подготовить пакет документов. Долго ли, коротко ли, но спустя 5 лет, в 2019 году в недрах правительства родился порядок оформления электронных путевок. В соответствии с постановлением правительства № 747, документ будет содержать уникальный номер, дату его формирования, сведения о туроператоре и турагенте, даты начала и окончания путешествия, пункт отправления и прибытия, наименование принимающих сторон, данные о размещении туриста, телефоны для связи, а также все реквизиты договора, данные о заказчике, туристах и услугах, входящих в турпакет.

Итак, утвержденный порядок уже есть, а вот кто именно будет заниматься сбором информации и на каком основании, власти определяются только сейчас. Причем, такие полномочия планируется дать даже не государственному Ростуризму, а некоей опосредованной конторе - АО «Национальные туристические технологии». Вдумайтесь - управление информационной системой, аккумулирующей огромное количество сведений о российских гражданах, включая их персональные данные, получит некая коммерческая компания. Если начать мини-расследование и пройти по цепочке, то по информации, находящейся в открытом доступе, 100% АО «Национальные туристические технологии» принадлежит «Концерну Радиоэлектронные технологии», который в свою очередь входит в корпорацию «Ростех».

Как рассказал корреспонденту ИА DEITA.RU координатор проекта «Цифровое Приморье» Денис Краснов: «Создание «электронной путевки» может и создаст прозрачность в сфере туриндустрии, но нельзя забывать о безопасности, а именно, защите персональных данных от третьих лиц. Мы живем в цифровую эпоху, но с цифровизацией отраслей необходимо подходить очень осторожно. Нельзя массово все переводить на «цифру». Вопрос остаётся один: а сможет компания, при том, частная, коммерческая компания защитить персональные данные клиентов туроператоров? Из-за возможных хакерских атак или же по другим причинам, такие данные с лёгкостью могут попасть в руки третьих лиц. Повторюсь, с цифровизацией различных отраслей нужно быть очень осторожными и сделать все, чтобы жители нашей страны были защищены от «утечек» их персональных данных».

И опасения эти вовсе не напрасны. Буквально на днях, в мае 2020 года в открытом доступе оказалась огромная база данных российских автовладельцев. Согласно описанию, появившемуся на просторах Darknet, в ней содержится более 129 миллионов записей с полной информацией: от даты места и регистрации транспортного средства до паспортных данных собственника автомобиля. То есть, все то, что записано в ПТС. Точный адрес утечки пока не определен, но, судя по таким обширным данным, это могла быть база ГИБДД.

Ну а в ситуации с электронной путевкой россиянам будет невозможно скрыть свои курортные романы, когда вместо официальной версии «командировка в Сызрань» гражданин или гражданка улетает к солнечным берегам с любовницей или любовником. Информационная система, контролируемая коммерческой компанией, точно будет знать с кем, когда, за какие деньги вы отдыхали. И, вполне возможно, о курортном романе будет знать не только она.