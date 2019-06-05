Крупное туристическое агентство России провело опрос среди своих клиентов и назвало самые лучшие российские курорты для семейного отдыха. При этом курорты Приморья не вошли в этот список, сообщает DEITA.RU.



Первые места в рейтинге заняли курорты Краснодарского края: Сочи и Анапа. На третьей строчке расположился Курортный район Санкт-Петербурга, далее озеро Байкал и Евпатория в Крыму.

Так, за Сочи отдали свои голоса более 40% респондентов. Согласно предварительным подсчетам, в этом году Сочи могут посетить более 6,5 миллионов человек. В прошлом году эта цифра составила 6 миллионов туристов.

Всего в прошлом году Краснодарский край посетило более 17 миллионов туристов. В основном они отдыхали в Сочи, Анапе, Ейске, Геленджике и Новороссийске.

Отметим, что приморские курорты не вошли в топ лучших курортов для отдыха с детьми. Количество туристов посетивших Приморье в прошлом году также значительно ниже, чем туристов посетивших курорты Краснадорского края.

Ранее ИА DEITA.RU писало о проблемах в сфере туризма в Приморье. Несмотря на отчеты и цифры, которые нам озвучивают официалы, ситуация не самая приятная.

Иван Юрьев