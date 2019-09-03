В прошлом месяце на пять процентов снизился курс рубля к доллару, а курс рубля к евро снизился на четыре процента. Осенью ситуация усугубится из-за вероятного введения санкций и продолжения торговой войны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

По мнению аналитиков, рубль потерял практически половину достижений, которые появились в первом полугодии. Торговое противостояние США с КНР привело к увеличению спроса на доллар, что привело к росту курса. Курс доллара к евро вырос до двухлетнего максимума.

Наибольшее влияние на курс доллара окажут заседания мировых ЦБ. Шестого сентября пройдет заседание Центрального банка РФ по ключевой ставке. Его итогом станет снижение ключевой ставки на двадцать пять базисных пунктов, уверены в Росбанке.

Решение Федрезерва США будет известно восемнадцатого сентября. Эксперты полагают, что может произойти единственное в 2019 году понижение ставки. Смягчение заявлений ФРС приведет к росту курса доллара и снижению валют развивающихся стран.

После этого изменение курса российской валюты будет зависеть от спроса на рисковые активы на мировом рынке и от возможного усиления санкционного давления.

Анастасия Туркова