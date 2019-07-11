Грядущий шок и паника в Америке резко опустили стоимость национальной американской валюты, сообщает DEITA.RU.

Эксперты со всего мира ждут экономических потрясений в США наступающей осенью. По прогнозам многих аналитиков с мировым именем, уже через несколько месяцев правительство Америки не сможет платить по своим обязательствам.

Первыми под удар попадут сотрудники бюджетной сферы, которым выплачивается зарплата прямиком из казны, вторыми пострадают военные. Да и сам огромный военный бюджет США, превышающий бюджеты всех остальных стран мира, может существенно прохудиться во время дефолта.

Несмотря на то, что до предсказанных событий ещё остаётся достаточно много времени, американский доллар уже начало лихорадить. Курс доллара опустился сразу на 73 копейки по отношению к рублю и составил 63,18 рублей.

Поводом для падения послужила и риторика руководства Федеральной резервной системы США, которая собирается как раз таки осенью поднять ключевую ставку, под которую правительство страны берёт деньги в долг.

Дмитрий Шевченко