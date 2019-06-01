В пятницу, 31 мая, Московский окружной военный суд вынес решение курсанту, обвиненному в подготовке теракта в Военно-космической академии имени Можайского, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Курсанта, который учился в этой академии, признали невменяемым – у молодого человека диагностировали шизофрению. Таким образом, молодой человек был освобожден от уголовной ответственности, чего нельзя сказать об еще одном фигуранте этого дела. Мужчина, который знал о готовящемся теракте, но не сообщил о нем в правоохранительные органы, был осужден. На заседании суда в пятницу, 31 мая, подсудимый своей вины не признал.

Напомним, как рассказывало DEITA.RU, в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге ранним утром прогремел взрыв. Он был такой силы, что вылетали окна из проезжавших мимо здания академии автомобилей. Именно после взрыва курсант попал в поле зрения правоохранительных органов. Как выяснилось в ходе мероприятий, молодой человек планировал провести полномасштабную операцию: составил план захвата воинской части и оружейной комнаты. Также стало известно, что курсант планировал теракт и в местах массовых гуляний - взорвать тележку с мороженым на одной из многолюдных городских улиц. После совершения взрывов он планировал скрыться в деревне.

Инна Эстрина