Эксперт рассказал, как себя будет вести российская валюта, сообщает DEITA.RU.

Руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин поделился с "Российской газетой" своим видением перспектив изменения курса рубля на ближайшее время.



По словам эксперта, движения национальной валюты, скорее всего, будет наблюдаться в сторону снижения её стоимости, относительно других основных валют на российском рынке.

По мнению Помяткина, поддержку рублю должно оказать начало налогового периода. Вместе с тем, как отмечает специалиста, на российскую валюту всё ещё очень сильно давят из вне и поэтому её курс продолжает оставаться очень восприимчив к новостям из-за рубежа, особенно тех, что касаются новых санкций или ужесточения уже имеющихся.

По прогнозу Помыткина, на этой неделе российская валюта будет находиться в диапазоне 64,3-66 рублей за доллар.

Дмитрий Шевченко