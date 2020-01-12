Курящего приморца оштрафуют после полета

Мужчину, который пренебрег правилами перелета и законом, оштрафуют, сообщает DEITA.RU.

Как пишет транспортная полиция Дальнего Востока, мужчина летел самолетом из Новосибирска во Владивосток. Несмотря на запрет со стороны экипажа и неоднократные предупреждения, приморец заперся в туалетной кабине и выкурил сигарету. Сразу после того, как воздушное судно приземлилось в Кневичи, нарушителя доставили в полицию.

Теперь он будет платить как за курение в общественном месте, так и за нарушение правил поведения в самолете – оба нарушения административные. Согласно законодательству, за курение в общественном месте россиянин должен заплатить от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Отметим, что это не первый случай, когда штрафуют пассажиров за курение в самолете. Чаще всего «срываются» люди на долгих маршрутах – между Владивостоком и Москвой, к примеру, лежит путь более восьми часов. Часто бывают и дебоширы – люди, которые ведут себя агрессивно, оскорбляют других пассажиров и экипаж, и даже пытаются покинуть воздушное судно.

Широкий резонанс получил случай с подвыпившей парочкой из Находки, которая решила заняться сексом прямо на борту самолета при всех пассажирах. «Любви» помешали сотрудники лайнера, позже нарушителями занялась полиция.

Александра Маслова