Сложно быть автолюбителем в дальневосточной столице. И речь даже не о том, что здесь ужасные дороги и вечные пробки. Здесь то и дело на машины рушатся подпорные стенки, деревья и даже куски домов. Один такой случай произошел на днях с владельцем Lexus, сообщает DEITA.RU источник в правоохранительных органах.

В утренние часы в полицию позвонил житель Ленинского района Владивостока и сообщил о повреждении личного имущества. Мужчина рассказал, что припарковал свой Lexus возле одного из домов и ушел по делам. А когда он вернулся, его ждал неприятный сюрприз: автолюбитель обнаружил, что с фасада здания на дорогую машину упал кусок бетона, который значительно повредил кузов машины. Горожанин добавил, что Lexus застрахован по КАСКО, поэтому ему необходимо, чтобы стражи порядка зафиксировали факт случившегося.

После составления необходимых документов мужчина планирует получить деньги от страховой, а также обслуживающей дом компании. По факту случившегося проводится проверка. Вот так, товарищи, машинам во Владивостоке угрожают не только подпорные стенки и деревья, то и дело падающие на них после дождей, но даже дома. Будьте внимательнее.

Игорь Бегунов