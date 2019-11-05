Квалифицированных психологов готовят для приморских больниц

Преподаватели ТГМУ рассказали о карьерных перспективах своих будущих выпускников

Клинические психологи Тихоокеанского государственного медицинского университета провели для гостей вуза экскурсию по кафедре, прочитали несколько лекций и рассказали, чему и как у них учатся студенты, а главное — кем и где им потом работать, сообщает DEITA.RU

День открытых дверей в ТГМУ проходил по-разному: на 3 этаже, в симуляционном центре — на глазах у школьников реанимировали робота-пациента; у фармацевтов на 11-ом — взрослые и опытные специалисты рассказывали о лекарственном бизнесе и индустрии. А двумя этажами ниже — в тихих и уютных аудиториях (некоторые из них больше похожи на комнаты отдыха) клинические психологи делились своим опытом и отвечали на вопросы гостей кафедры.

«Экскурсоводами выступали сразу несколько преподавателей, каждый отвечал за определенную аудиторию или помещение. В некоторых гости могли увидеть шкафчики, набитые игрушками, в другой комнате можно было наткнуться на устройство для рисования песком. ПО словам специалистов, все это — важные элементы в обучении будущего психолога находить подходить и выработать терапию для любого своего пациента.

«Кроме того, нам очень хотелось (и удалось) показать аудиторию телесно-ориентированной терапии, и арт-терапии, где у нас есть необходимое оборудование для воздействия на психику через искусство», - рассказала корреспонденту DEITA.RU Ирина Ильина, преподаватель кафедры общепсихологических дисциплин.

Преподаватель отметила, что сегодня психологически ориентированное образование, как никогда востребовано в российской медицине.

«Наши выпускники работают и в детских и во взрослых психиатрических больницах Владивостока и Приморья в целом. В больницах соматического профиля, в отделениях неврологии, огромное направление сейчас, открытое для них — работа в женских консультациях. До абортное консультирование, кризисная беременность, везде они могут оказать квалифицированную помощь», - добавила Ирина.

Евгений Черемухин