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Квартал красных фонарей в Амстердаме защитят от туристов
Местные сотрудницы жалуются на оскорбления и фотоснимки
Желающим посетить знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме в составе группового тура стоит поторопиться. С 1 апреля туристы смогут попасть туда только самостоятельно, сообщает ИА DEITA.RU.
Такое решение приняли власти Амстердама после многочисленных жалоб от жителей и сотрудников квартала. Официальное заявление муниципалитета гласит, что работницы секс-индустрии не являются достопримечательностью, пишет «Эхо Москвы».
Сейчас статистика показывает, что район принимает около 115 туристических групп каждый день. Такой наплыв людей, которые часто позволяют себе «бесцеремонное фотографирование» и оскорбления, мешает как девушкам легкого поведения, так и предпринимателям.
Начиная с апреля, правила проведения групповых экскурсий в городе будут ужесточены, а на территории Квартала красных фонарей запрещены.