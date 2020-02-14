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6 Декабрь 2019, 18:15

Квартал красных фонарей в Амстердаме защитят от туристов

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Местные сотрудницы жалуются на оскорбления и фотоснимки

Желающим посетить знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме в составе группового тура стоит поторопиться. С 1 апреля туристы смогут попасть туда только самостоятельно, сообщает ИА DEITA.RU.

Такое решение приняли власти Амстердама после многочисленных жалоб от жителей и сотрудников квартала. Официальное заявление муниципалитета гласит, что работницы секс-индустрии не являются достопримечательностью, пишет «Эхо Москвы».

Сейчас статистика показывает, что район принимает около 115 туристических групп каждый день. Такой наплыв людей, которые часто позволяют себе «бесцеремонное фотографирование» и оскорбления, мешает как девушкам легкого поведения, так и предпринимателям.

Начиная с апреля, правила проведения групповых экскурсий в городе будут ужесточены, а на территории Квартала красных фонарей запрещены.

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