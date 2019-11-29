Квартиру за 70 млн рублей нашли в Петербурге

Купить недвижимость на главной ресторанной улице северной столицы может далеко не каждый, сообщает DEITA.RU.



В честь дня рождения известного музыканта Антона Рубинштейна, в честь которого названа улица в Санкт-Петербурге, исследователи узнали цены на недвижимость в квартале. На этой улице, пишут «Невские новости», расположены все самые известные бары и рестораны города.

Так, самая дешевая квартира на улице стоит 7 млн рублей, а самая дорогая – 70 млн. За 7 миллионов россиянин сможет позволить себе 54 квадрата. Кстати, в других, более скромных, районах, за эти деньги можно купить трешку в 100 квадратов.

Кстати, на цену также влияет расположение окон. Если все выходят в тихий двор – квартира дороже.

Елена Миронова