telegr wh call

Новости

Полиция рассказала, как пропадают дети

29 Ноябрь 2019, 12:15

Школьник избил палкой одноклассницу

29 Ноябрь 2019, 12:00

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

29 Ноябрь 2019, 11:45

Новый класс автомобилей появится в России

29 Ноябрь 2019, 11:30

Закон Яровой идет в российские школы

29 Ноябрь 2019, 11:15

Буйный дед напал на полицейских

29 Ноябрь 2019, 11:00

Сын полицейского спас пропавшего ребенка

29 Ноябрь 2019, 10:45

Поддельные деньги заполонили Дальний Восток

29 Ноябрь 2019, 10:30

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Квартиру за 70 млн рублей нашли в Петербурге

Санкт-Петербург Pixabay

Купить недвижимость на главной ресторанной улице северной столицы может далеко не каждый, сообщает DEITA.RU.

В честь дня рождения известного музыканта Антона Рубинштейна, в честь которого названа улица в Санкт-Петербурге, исследователи узнали цены на недвижимость в квартале. На этой улице, пишут «Невские новости», расположены все самые известные бары и рестораны города.

Так, самая дешевая квартира на улице стоит 7 млн рублей, а самая дорогая – 70 млн. За 7 миллионов россиянин сможет позволить себе 54 квадрата. Кстати, в других, более скромных, районах, за эти деньги можно купить трешку в 100 квадратов.

Кстати, на цену также влияет расположение окон. Если все выходят в тихий двор – квартира дороже.

Елена Миронова

Читайте также:

Комнату с озорной бабушкой предлагают во Владивостоке

Обман с копией паспорта оставит без денег и квартиры

Дальневосточный парадокс: квартиры дорожают, люди убегают

Популярное

Жители Владивостока высказали мнение о новой маршрутной схеме

Собянин пошел против России

О циклоне из Китая предупредили синоптики

«Все против народа» — новогодняя идея депутата возмутила россиян
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...