Россияне просят, чтобы в самые холодные дни лета в их квартирах включали отопление, сообщает DEITA.RU.

С предложением о включении летом отопления в случаях резкого похолодания выступил народный избранник Василий Власов. По словам депутата Госдумы, в июле ему поступило большое количество просьб от граждан, которые жаловались на похолодания в собственных квартирах.

В обращениях сказано, что, по мнению граждан, в холодные или дождливые дни лета в домах необходимо включать центральное отопление. Речь идет о тех случаях, когда температура падает ниже климатической нормы.

Отмечается, что счета россиянам за отопление поступают ежемесячно, поэтому включение отопления вполне правомерно.

Напомним, с 4 августа в некоторых регионах стартовал пилотный проект о страховании жилья от ЧС. Новая строка появится в ближайшее время в квитанциях. Оплачиваться страховку можно добровольно.

Екатерина Брязгунова