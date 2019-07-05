Стало известно, где российское жильё подорожало больше всего, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты отметили серьёзный рост стоимости жилой недвижимости практически во всех крупных городах России.

Наиболее быстро цена росла во Владивостоке: в среднем местные квартиры лишь за период с начала года стали дороже почти на 10%.

При этом, в среднем по стране квадратный метр на вторичном рынке прибавил в цене около 4%, а полная стоимость квартиры увеличилась на 3,8%.

Кроме Владивостока, существенно подорожало жильё в Краснодаре, Сочи, Ижевске и в Барнауле. В Москве жильё подорожало почти на 5 процентов.

Дмитрий Шевченко