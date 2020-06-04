Квартиры в новостройках будут с Интернетом

В новостройках, вводимых в эксплуатацию, будет закладываться инфраструктура не только для телефонии и телевидения, но и для сети Интернет, сообщает ИА DEITA.RU.



Такие поправки могут быть внесены в Градостроительный кодекс, над этим сейчас работает Минстрой. Причём инфраструктура в новых домах должна быть заложена одновременно для трёх операторов. Один оператор может предоставить сразу три услуги: Интернет, ТВ и телефония.

Обязанность застройщика – заключить договор с провайдером, предоставить необходимую инфраструктуру для телекоммуникаций и реализовать подключение к Сети до ввода здания в эксплуатацию. То есть возможность доступа в Интернет должна быть предоставлена жильцам сразу с момента их заселения в квартиру.

Документ был одобрен на заседании 27 мая. Далее он поступит на рассмотрение в Минкомсвязи и другие ведомства. 11 июня будет рассмотрен вопрос о том, какие операторы смогут подключаться к новостройкам и каким образом.

Сейчас застройщик может обеспечить строящийся дом телекоммуникациями, но для этого надо получить разрешение девелопера. Также встречаются ситуации, когда управляющая компания назначает определённого оператора и не позволяет другим компаниям предоставлять жильцам услугу по подключению к Интернету. Оказавшись такими монополистами, провайдеры могут завышать цены, а качество связи остаётся на прежнем уровне (бывает, что очень низком даже не для предложенной цены, а вообще).

Законопроект убирает такую монополию. При этом проблема подсоединения новых провайдеров никуда не уходит: если жильцы хотят нового оператора связи, то на прокладку новых коммуникаций нужно согласие 2/3 собственников в доме. Возможен и сценарий, когда коммуникации от застройщика заложены неудобные, некачественные и дорогие, для улучшения качества связи операторам понадобится прокладывать новые линии, и для этого тоже придётся собирать разрешения 2/3 жильцов.