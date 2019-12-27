Квартиры, выплаты и санкции: новые законы изменят жизнь россиян в январе

С 1 января 2020 года в силу вступает большой пакет новых законов, которые разделят жизнь некоторых россиян на «до» и «после». Кратко о каждом из них расскажет DEITA.RU.

Квартирный ответ

Сразу два закона, касающихся «квартирных вопросов» россиян, вступят в силу в января будущего года. Первый вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и позволяет гражданам продать свою жилплощадь без уплаты НДФЛ.

Таким образом, собственникам «квадратных метров», приобретенных после 2016 года, не нужно ждать пяти лет, чтобы совершить необремененную налогом сделку. Единственное условие - продавец должен иметь в собственности одну-единственную квартиру. В ином случае льготно изменить жилищные условия не получится. Напомним, что отсчет пяти лет начинается с даты фактической регистрации права собственности, а не покупки жилой площади.

Второй закон позволит собственникам жилья с «криминальным прошлым» получить компенсации из федерального бюджета в случае, если квартиру будет отчуждена судом. Документ не устанавливает какую-то конкретную сумму для пострадавших - отмечается, что она будет напрямую зависеть от нанесенного ущерба или кадастровой стоимости жилья.

Больничные и пенсии

Власти услышали страхи граждан по поводу невозможности накопить на минимальную пенсию из-за маленькой зарплаты и постановили, что с первого января работодатели обязуются уплатить из собственного кармана взнос в Пенсионный фонд по ставке в 22 процента, если общегодовая сумма заработной платы работника ниже 1,292 миллиона рублей. При более высокой зарплате ставка составит лишь 10 процентов.

Аналогично вырастут и выплаты по соцстрахованию - 2,9 процента работодатель заплатит, если работник зарабатывает до 912 тысяч рублей. Если больше - не заплатит ничего.

Ставка для фонда ОМС равна 5,1 проценту, независимо от заработной платы сотрудника.

А еще один новый закон с 1 января порадует получателей страховых пенсий. В ПФР рассказали, что фиксированная страховая выплата для нетрудоустроенных пенсионеров увеличится до 5 686,25 рублей, а пенсионный коэффициент - до 93 рублей. Индексация страховых пенсий в 2020 году будет равна 6,6 процентам.

Отмечается, что изменения в государственных выплатах вступят в силу только с 1 апреля. Средняя пенсия по стране будет равно 16, 4 тысячам рублей.

Кратко о других выплатах

С 1 января ожидается увеличение суммы сертификата на материнский капитал до 466 617 рублей, а также продление выплат за появление в семье первого или второго ребенка до достижения малышом трехлетнего возраста. Претендовать на получение второй выплаты могут лишь те семьи, чей доход на одного домочадца не превышает двукратного прожиточного минимума.

Кроме того, в 2020 году изменится минимальный и максимальный размер выплаты по безработице - в зависимости от конкретного случая, безработные россияне будут ежемесячно получать от полторы тысячи рублей до 8. Аналогичные пособия для безработных предпенсионеров при этом зафиксируют в размере 11,3 тысяч рублей.

Кредитное ограничение

С первого января банкам не позволят начислять проценты, штрафы и пени для взявших кредит россиян, если итоговая задолженность оказался в полтора раза выше изначально взятого займа. Особенно эта новость должна порадовать «любимых» клиентов микрофинансовых организаций и банков, выдающих кредиты на год и менее.

Утильсбор

В 2020 году в силу вступит «страшный сон» автодилеров - индексация тарифов на автомобильный утильсбор. Для авто, чей объем двигателя равен или меньше одного литра, ставка повысится на 46,1 процент, а для ТС с объемом двигателя от 1 до 2 литров - на 112,4 процентов.

«Коммуналка»

Со второго полугодия 2020 года россияне начнут получать «повышенные» отдельные счета за ЖКХ, но при этом совокупная плата за все коммунальные услуги не вырастет более, чем на 6,5 процентов. Точный «рост» определяется региональными властями.

Кроме того, по указу президента в России продлят санкции на некоторые европейские продукты до конца 2020 года.

Екатерина Цой