В России хотят ввести единый платежный документ за услуги ЖКХ, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Согласно документу, оплатить квартплату, а также иные услуги ЖКХ можно будет на основании одного платежного документа, которым можно будет получить не только в бумажном, но в электронном виде. Данная бумага будет предоставляться жильца не позднее первого числа каждого месяца. При этом по решению собственников дата может быть изменена.

Отмечается, что необходимость введения одного платежного документа обусловлена еще и тем, что доставка и выпуск квитанций за один месяц может достигать 120 рублей для одной квартиры, уточняет «Парламентская газета».

Екатерина Брязгунова