Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

В России в ближайшем будущем может появиться единая квитанция ЖКХ, сообщает DEITA.RU. Правительство уже заявило о том, что готово поддержать данную идею. Главное условие — внесение некоторых изменений.

Если новшество все-таки решат принять — россиянам станет намного проще оплачивать коммунальные услуги. Исчезнуть пять квитанций — останется только одна.

Отмечается, что единая платежка позволит кабмину максимально четко отслеживать повышение тарифов, особенно, когда компании увеличивают платежи абсолютно необоснованно.

Инициатором идеи стали народные избранники под руководством главы специального комитета Сергеем Пахомовым. Он отмечал, что единый платежный документ также не позволит управляющим компаниям воровать.

Екатерина Брязгунова