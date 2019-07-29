Осенью Госдума собирается принять закон, по которому квитанция за ЖХК включит в себя все платежи, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету». Она станет единой.

Рассматривать новую квитанцию и ввести ее на территории страны предложили еще в июне, но всерьез этот вопрос будут рассматривать именно осенью. В то же время на него уже есть положительная реакция в среде законотворцев.

Россиянам не придется ежемесячно оплачивать счета с ворохом квитанций в руках, каждая из которых относится к одной из ресурсоснабжающих организаций. Путаница и неудобство будут сведены к минимуму.

Документ получит название «единый платежный документ», в аббревиатуре - ЕПД. Там пропишут, сколько и за что гражданину платить, а что из списка оплачивать, решит сам россиянин. При этом замена множества квитанций на документ нового образца не будет обязательной.

Печатать квитанции будут особые расчетные центры, а не сотрудники ресурсоснабжающих организаций, как сейчас.

Анастасия Туркова