Проект постановления правительства по допустимой доле иностранных сотрудников в российских компаниях на 2020 год подготовил Минтруд, сообщает DEITA.RU.

В целом новый проект документа сохраняет все те же параметры, что и в 2019 году. Но есть и некоторые серьезные изменения в списке регионов, на которых квоты не распространяются.

Например, если в 2019 году овощеводческие предприятия Приморского края и Астраханской области могут привлекать иностранную рабочую силу без каких-либо ограничений, то в 2020 году они будут обязаны работать по общероссийским правилам. То есть, для них допустимая доля иностранных работников будет составлять 50%.

В 2020 году строительным компаниям в Хабаровском крае можно будет иметь в штате не более 80% иностранцев. В нынешнем году квоты на хабаровчан не действуют. На строительные фирмы Республики Бурятия, Амурской области и города Москвы ограничение в 80% распространяться не будет.

По популярнейшему ОКВЭД 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках» разрешено иностранцев 0%, то есть в этом виде деятельности российским хозяйствующим субъектам граждан иностранных государств задействовать нельзя.

Дмитрий Санников