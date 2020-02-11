Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Несколько научных лабораторий ДВО РАН лихорадит из-за развернувшейся вблизи научных объектов стройки многоэтажного дома, сообщает ИА DEITA.RU. Ученые не могут нормально работать, изучать и разрабатывать меры противодействия новым вирусам, которые могут представлять опасность не только для жителей региона, но и, без преувеличения, всего мира. Подробнее о ситуации ИА DEITA.RU рассказал заведующий вирусной лабораторией «Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН Михаил Щелканов.

К сожалению, мало кто знает о том, что во Владивостоке находятся единственные в своем роде лаборатории, изучающие опасные микроорганизмы и патогены на территории Дальнего Востока. Лаборатории по изучению бактерий и вирусологии уже несколько десятилетий функционируют на землях Академгородка ДВО РАН в пригороде Владивостока. Однако в последнее время их работу осложняет развернувшаяся рядом стройка многоквартирных жилых домов, и ученые бьют тревогу. Между тем, вспышка опасного коронавируса в китайском городе Ухань наглядно показала, что опасность эпидемий все еще грозит человечеству, и пренебрегать интересами науки в угоду коммерческой выгоде в этой связи, мягко говоря, самоубийственно.

Спутниковые снимки позволяют сделать вывод о том, что строительство дома развернулось в непосредственной близости к Тихоокеанскому институту биоорганической химии им. Г.Б. Елякова. Судя по google-карте, от здания (где и расположена лаборатория по изучению бактерий) до места строительства – порядка 25 метров. В другую сторону, в 150 метрах от стройки, расположено здание ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, где изучают вирусы и природно-очаговые инфекции.

Уже сейчас работа научных учреждений буквально в буквальном смысле осложнена стройкой. Ученые обеспокоены тем, что не могут полноценно вести мониторинг природно-очаговых инфекций, рассказал DEITA.RU заведующий вирусной лабораторией «Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН Михаил Щелканов.

«На сегодня лаборатория не может полноценно работать в области мониторинга тех же природно-очаговых инфекций, потому что институт лихорадит из-за строительства дома, которое проходит в непосредственной близости. Мониторинг природно-очаговых инфекций - это не развлечение для вирусологов, а очень важная работа, которую необходимо вести непрерывно. Невозможно сделать перерыв в несколько лет и снова вернуться к работе, потому что учеными будет упущена динамика инфекционного процесса, восстановить которую будет невозможно», - заявил Михаил Щелканов.

Ученый особо подчеркнул, что новый коронавирус из Уханя - также является природно-очаговым. И только благодаря лаборатории, расположенной на территории «города-источника», патоген удалось быстро расшифровать и даже разработать вакцину. Впрочем, для владивостокской лаборатории, где многоквартирный дом строят «впритык» с таким же местом, в котором изучаются опасные болезни, вышеупомянутые обстоятельства могут стать заключительным аккордом.

«Строительство полностью игнорирует необходимость санитарных зон. Я, как руководитель лаборатории, с ужасом взираю на эту ситуацию. Потому что в ближайшей перспективе лабораторию могут закрыть, из-за жалоб жильцов, которые узнают, что у них под боком находится вирусологическая лаборатория со всеми вытекающими последствиями», - заявил Михаил Щелканов.

Стоит отметить, что лаборатории начали там свою деятельность задолго до того момента, когда даже появились проекты строительства жилого дома.

Если лаборатория вирусологии находится за парком и дорогой, скрытая от любопытных глаз, то здание ТИБОХ (где изучают бактерии) - на расстоянии, что называется, вытянутой руки. Стоит отметить, что институт имеет статус критически важного объекта для нашей страны. Ему официально присвоен 2 уровень радиационно-техногенной угрозы. А прекращение функционирования учреждения может стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера и существенно увеличить опасность для местного населения на долгие годы вперед.

За примерами далеко ходить не нужно: стоит лишь обратиться к истории 20-30 летней давности, произошедшей в Приморском крае. Тогда из-за случайно разлитой пробирки в здании лаборатории эвакуировали расположенный рядом детский лагерь. Впрочем, даже сегодня лаборатория ТИБОХ нередко остается без электричества и других коммуникаций, которые защищают людей от потенциальной угрозы – в виде бактерий и других опасных микроорганизмов.

Настанет ли реальная угроза для жизни людей - вопрос открытый. Самый страшный вариант может проявиться только при ошибке всех звеньев в «защитной» цепочке, выстроенной учеными. Но даже малейшее послабление несет в себе нешуточную опасность, отмечают эксперты. Если во Владивостоке проживает порядка 600 тысяч человек, то посещают город гораздо более значительное число туристов - из тех же стран АТР. Ну а логистика их передвижений еще более масштабная - по сравнению с жителями региона. Стоит напомнить, что в самом начале вспышки коронавируса китайским властям пришлось поставить на карантин целый 12-миллионный мегаполис. Но смогут ли российские специалисты и власти при возникновении реальной угрозы пойти на крайние меры и игнорировать тот факт, что малозначительная стройка многоквартирного дома может лишить Дальний Восток уникальных лабораторий? Ученые надеются, что после вспышки коронавируса в Ухане ответственные лица задумаются и сделают правильные выводы.

Напомним, ученые ДВО РАН несколько лет требуют остановить застройку земель Академгородка в пригороде Владивостока. По их мнению, земли науки оказались в распоряжении частных застройщиков незаконно. Кроме того, возводить жилой микрорайон в непосредственной близости к лабораториям токсикологии и микробиологии, где работают с малоизученными опасными веществами и организмами, опасно для жизни.

Как заявлял сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов, «изъятие из федеральной собственности земельных участков повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере, в сумме свыше 200 миллионов рублей». По поводу земель ДВО РАН возбуждено уголовное дело, но эксперты и общественники требуют более тщательного расследования.