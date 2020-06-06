«Lada» признали лучшей из худших

Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов. Возглавил список отечественный внедорожник Lada 4x4, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Speedme.

Как отметили специалисты, «Нива» является рекордсменом по времени, на протяжении которого выпускается практически в неизменном виде. «Renault 5 на шасси Land Rover», - так охарактеризовали модель. Эксперты отметили, что модель очень универсальна, неприхотлива и брутальна. При этом ей нет равных как по цене, так и по возможностям на бездорожье.

Вторую позицию антирейтинга лучших моделей от худших автопроизводителей занял компактный Daewoo Matiz, а следом расположился спорткар Daihatsu Copen. Также в список попал Delorean DMC-12, обретший бессмертие благодаря фильму «Назад в будущее». Пятерку замыкает суперкар Vector W8. Далее идут канадское купе Bricklin SV-1, Talbot Matra Rancho, нередко называемый первым в мире кроссовером, и Reliant Scimitar GTE родом из Британии.