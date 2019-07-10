У 70% нашли инфекцию, сообщает DEITA.RU.



Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю опубликовало информацию о ситуации с массовым отравлением детей в детском лагере «Юный рыбак». По данным ведомства, там зарегистрирован очаг групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями у детей.

Впервые о заболевании стало известно утром 8 июля. Врачи проверили каждого, кто обращался с жалобами. Из них 70% были больны. Симптомы у всех одинаковые: боль в животе, рвота и температура. 20 детей госпитализировали с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит, неустановленной этиологии. По результатам исследований установлен возбудитель – норовирус.

Роспотребнадзор установил нарушения СанПина в правилах приготовления пищи для детей. Специалисты приняли решение о закрытии лагеря «Юный рыбак». Все материалы переданы в суд и прокуратуру. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Елена Миронова