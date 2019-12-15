Лагутенко представил "реанимированный" "Владивосток-2000" в Москве

Музыкальная группа, прославившая Владивосток на всю Россию, выступила в столице страны. На ВТБ-Арене музыканты "Мумий Тролль" представили новую предновогоднюю программу "С новым годом, крошка!", в честь песни, которая вышла больше 20-ти лет назад, сообщает DEITA.RU

Буквально неделей раньше Илья Лагутенко и его группа выступили в другой, культурной столице России. В Ледовом дворце Санкт-Петербурга "Мумий Тролль" собрал аншлаг. Однако именно в Москве музыканты решили представить свою новую концертную шоу-программу. Примечательно, что одноименная песня вышла еще в 1998 году, а потому Лагутенко и его творческое окружение применили новейшие технологии, чтобы "реанимировать" старые хиты в live-версии. По словам Ильи Лагутенко, шоу готовили около года, и привлекли для его реализации лучших операторов, декораторов, сценографов и программистов, и даже архитекторов.

Над одним только видеоматериалами, сопровождавшими концерт, трудились именитые зарубежные студии, такие как Pepe FX. Они, к слову, сотрудничали с самими Brainstorm. Их земляк, Papa Chi, стал режиссером концертной программы. Участвовали и другие профессионалы, в том числе из Европы, обладающие мировым именем и опытом работы над масштабными шоу и концертами.

По словам критиков и зрителей, результатом стал очевидный успех: в виде перфоманса "не хуже мирового уровня". В трек-лист группы "Мумий Тролль" вошли 19 песен, ч том числе и хиты "Утекай, "Девочка", "Невеста" и, конечно же, "Владивосток-2000".

Евгений Черемухин